Etant absent de la cérémonie d’adieu de l’entraineur espagnol, pour avoir rejoint l’Algérie pour le stage des "Verts", l’international algérien, et meilleur buteur d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah a envoyé un message d’adieu à son entraîneur, qui va rejoindre le FC Barcelone.

«Merci Xavi Hernandez pour toutes ces années, en tant que merveilleux coéquipier et merveilleux entraîneur. Vous êtes un professeur de football pour moi et j’étais heureux de jouer avec vous, et dans votre équipe», a écrit Bounedjah sur son compte twitter et de conclure : «Bonne chance à vous dans ce nouveau défi, et je vous souhaite toujours le meilleur».