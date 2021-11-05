طالبت الإتحادية البوركينابية لكرة القدم، في مراسلة لها للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بضرورة توفير الأمن لوفد بلادها في لقاء الـ 16 نوفمبر الجاري، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي سيجمعها بالمنتخب الوطني في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأوضحت الإتحادية البوركينابية، أن منتخب بلادها قد عاش الجحيم في الجزائر قبل المواجهة الفاصلة التي جرت سنة 2013 من خلال تعمد افتعال الضجيج أمام مقر إقامة الفريق بالفندق، وكذا غلق الطريق المؤدي للملعب بطريقة مُتعمدة أيضا وهو ما أثر كثيرا على معنويات اللاعبين آنذاك حسب البيان دائما.

ولم يتوقف البوركينابيين عند هذا الحد من الحرب النفسية، بل طالبوا "الكاف" بتغيير مكان إجراء المواجهة بسبب عدم جاهزية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وتشكيل أرضيته لخطر كبيرا على صحة اللاعبين.