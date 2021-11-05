قدّم عمارة السويّح، المدرب التونسي الجديد لشبيبة القبائل، وعودل أنصار "الكناري" بالبروز والتألق خلال الموسم الكروي الجاري، رغم المرحلة الصعبة التي مرّ بها الفريق، خلال فترة تنحية شريف ملال من كرسي الرئاسة وتولي يزيد ياريشان منصبه.

بلغة واضحة ومباشرة، خاطب السويّح جمهور الشبيبة العريض بروح تفاؤلية، وقال، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم، بتيزي وزو بأنه يتطلع لموسم متميز، موضحا في السياق "الهدف، لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، وهذا ما تم الإتفاق عليه بيني وبين إدارة النادي، ولعب الأدوار الأولى من بين الشروط الأساسية"، مضيفا "لا يمكن إلا أن تكون مع الأوائل وأنت على رأس فريق كبير بحجم شبيبة القبائل"، مؤكدا على أنه جاهز لمباشرة عمله، بقوله "تابعت نتائج الفريق خلال الموسم الماضي، وسأعمل على تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم خلال الموسم الجاري".

ورغم أنه أمضى على عقد "مدته سنة واحد قابل للتجديد"، على حد قوله، إلا أن المدرب التونسي عمارة السويّح أكد بأنه لا يفكر في الرحيل بعد موسم واحد، مشيرا في سياق حديثه "هدفي هو البقاء لمدة أطول مع شبيبة القبائل، خاصة مع اقتراب تدشين الملعب الجديد بتيزي وزو المقرر الموسم المقبل"، مضيفا "شرف لي العمل في فريق كبير وعريق بحجم شبيبة القبائل، وبالنسبة لي، فإن الأمر هو تحدّ ومسؤولية في نفس الوقت"، مؤكدا في السياق على أنه على وعي بما ينتظره هذا الموسم، حيث قال "مشوار أي مدرب في مجال التدريب مع الخبرة التي يكون قد اكتسبها في الميدان، يصبح مصيره بيده".

وحرص المدرّب السويّح، في السياق، على القول بأنه وضع شروطا أيضا قبل الإتفاق على تولي مهمة تدريب فريق عريق بحجم شبيبة القبائل، بقوله "التحقت بشبيبة القبائل مثلما التحقت سابق بعدة أندية كبيرة، صحيح أن الأمر يتعلق أيضا بفريق كبير، يملك تقاليد وعادات، لكن ذلك لم يكون مانعا لي لوضع بعض الشروط، إنها طريقتي في التعامل والتفاوض مع النوادي التي تعاملت معها، سواء الأندية الكبيرة أو أندية أخرى"، مواصلا القول "إنها تجربة جديدة لي في الجزائر، لم يسبق لي العمل في الجزائر فعلا، لكن أرى المهمة من زاوية التحدي، فقد سبق لي العمل في تونس وفي المملكة العربية السعودية، وما شجعني أكثر للعمل في الجزائر هم المدربين التونسيين الذين يعملون هنا أو عملوا سابقا في الجزائر، مثل نبيل الكوكي المدرب الحالي لوفاق سطيف، كما أن هناك مدربين جزائريين مروا على البطولة التونسية، على غرار عبد الحق بن شيخة وعز الدين آيت جودي".

وتحدث المدرب التونسي أيضا عن طريقة عمله، ليقول "الإنضباط يفرضه اللاعبون أنفسهم، لكن سيكون لي حديث فردي مع كل لاعب، ولست هنا من أجل التسلط على اللاعبين، وإنما سأعمل على حسن التواصل معم لأن هذا هو المهم"، مضيفا "عاينت الفريق في مقابلتيه أمام أولمبي المدية ووفاق سطيف، ولديّ نظرة عن اللاعبين".

وتنقل السويّح، بعد الندوة الصحفية إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو وتحدث إلى اللاعبين، ومن المقرر أن يشرف غدا، رسميا، على أول حصة تدريبية له، قبل موعد مباراة الشبيبة، بعد غد، أمام نصر حسين داي، بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، برسم الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى.