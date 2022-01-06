توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة تتخللها زخات رعدية وتساقط الثلوج على الولايات الساحلية والداخلية للبلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان زخات رعدية، ستستمر في التهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة، على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

بالإضافة إلى ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس وسعيدة. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و30 ملم محليا.

كما ستشهد عدة ولايات بشرق ووسط البلاد تساقطا للثلوج بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة والولايات المعنية بهذا الاضطراب الجوي هي عين الدفلى، تيسمسيلت، الجلفة، تيزي وزو، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة. وسيتراوح سمك الثلوج المنتظرة بين 10 و15 سم.