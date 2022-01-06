أكد اليوم الخميس، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي بأن المنتخب الوطني لن يسافر اليوم إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي تحسبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بداية من الأحد القادم.

وحسب المصدر ذاته فإن وفد " الخضر" سيسافر يوم السبت، حيث فضل المدرب جمال بلماضي إعطاء اللاعبين فرصة للراحة والاسترجاع عقب مباراة البارحة أمام غانا.

وبرمج الطاقم الفني حصة تدريبية نهار اليوم بداية من منتصف النهار بالتوقيت الجزائري، وستكون مخصصة للعناصر التي لعب ودية غانا وكذا الذين شاركوا خلال الشوط الثاني.