أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الخميس، أن الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن تببت في غلق بعض الطرق أو صعوبة المرور بها بسبب تراكم الثلوج.

وأوضح ذات المصدر عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، أن الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي البيض و الأغواط، وبالضبط على مستوى منحدر قارمي ببلدية الغاسول،مغلق أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.أما باقي الطرقات فهي مفتوحة في وجه حركة السير.

وأضافت "طريقي" أن الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ بولاية سيدي بلعباس مغلق على مستوى بلدية الضاية لتراكم الثلوج. مشيرة إلى تقديم أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتلاغ رفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي يد المساعدة لمستعملي الطريق.

وفي ولاية تلمسان أغلقت الثلوج الطريقين الولائيين رقم 70 ب الرابط بين عين تالوت وقرية تاجموت والولائي رقم 106 الرابط بين بلدية بني سنوس والطريق الوطني رقم 90 على مستوى منطقة ميشاميش في بلدية بني سنوس. أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.