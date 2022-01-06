تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع قرار أوبك+ بالتمسك بخطة زيادة الإنتاج، وقفزة في مخزونات الوقود الأمريكية وسط تراجع للطلب.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فيفري، وهو ما تفعله كل شهر منذ أوت.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أفريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بأكثر من دولار، بما يعادل 1.30%، إلى 79.76 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 1.25%، إلى 76.88 دولار للبرميل. وكانت عقود الخامين قد ارتفعت أمس، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر.