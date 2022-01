Les services de prévisions météorologiques ont annoncés pour aujourd'hui jeudi, des pluies diluviennes accompagnées d'épisodes orageux et de chutes de neiges sur les villes côtières et de l'intérieur du pays.

Je L'office a notamment émis un bulletin spécial de première catégorie, équivalent au code jaune sur la carte de vigilance , indiquant que ces perturbations s'installeront progressivement, tout au long de cette journée, et ce, jusqu'à 03h00 de la journée de vendredi, sur l'ensemble des wilayas de Chelef, Tipaza, Alger, Blida, Medea, Boumerdes, Bouira, Bejaïa, Jijel, Setif, Mila, Constantine, Skikda, Anaba, El Taref, Guelma et Souk Ahras, Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaghanem, Ghelizane, Mascara, Sidi Belabés et Saida, avec une pluviométrie attendue prévue entre 20 et 30mm localement.

Plusieurs wilayas de l'est et du centre du pays, connaîtront par ailleurs pour leur part d'importantes chutes de neiges à partir d'aujourd'hui à 15h00, jusqu'à demain vendredi , principalement celles de Ain Defla, Tissemsilt, Djelfa, Tizi Ouzou, Bordj Bouariridj, Batna, Khenchela, Oum el Bouaki et Tebessa. La neige y atteindra notamment les 10 à 15cm.