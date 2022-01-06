أسعفت فرق التدخل للحماية المدنية ليلة البارحة، شخصين تعرضا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الواقع بوادي الأبطال في ولاية معسكر.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات السلك عبر صفحتها على الفايسبوك، أن إسعافاتها تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس في حدود الساعة العاشرة ليلا لإنقاذ وإسعاف فردين من عائلة واحدة وهما الزوج والزوجة تتراوح اعمارهما بين 41 و42 سنة إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد الفحمي "المجمر" بمسكنهما الأرضي ببلدية وادي الأبطال.

وأضاف نفس المصدر إن الضحيتين اللتين وجدتا في حالة إغماء وضعف في التنفس قدمت لهما الإسعافات الأولية وتم إجلاؤهما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بوادي الأبطال لتلقي العناية الصحية.