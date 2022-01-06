قدم الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نصائح وقائية لتجنب آثار التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن خلال هذه الأيام.

ونشر الديوان فيديو عبر صفحته الرسمية "فايسبوك"، يتضمن تعليمات وقائية يستحسن إتباعها خلال تقلبات الطقس، منها تجنب الخروج إلا في حالات الضرورة، وعدم عبور الأنهار والوديان خلال تساقط الأمطار، بالإضافة إلى تجنب المناطق المغمورة بالمياه لأنها قد تكون أعمق مما تبدو عليه.

وأضاف ذات المصدر، أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق المعرضة للفيضانات ومتابعة تطورات الوضعية الجوية.