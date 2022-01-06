كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تذبذب في حركة سير القطارات المتوجهة من الجزائر نحو العفرون.

وأفاد منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سجلت، صباح اليوم الخميس، حادث سقوط كابل كهربائي ذي الضغط العالي تابع لشركة "سونلغاز" على خط السكة الحديدية، ما بين الشفة والعفرون بولاية البليدة.

وعليه، فإن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون، ستتوقف عند محطة البليدة، أما القطارات المتوجهة من العفرون، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.

وأضاف ذات المصدر، أن القطارات الجهوية وقطارات الخطوط الطويلة المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق غرب الوطن، أو المتوجهة نحو الجزائر العاصمة من مناطق غرب الوطن، متوقفة حاليا.

وتؤكد مصالح شركة "سونلغاز" أنها متواجدة في مكان الحادث من أجل رفع الكابل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.