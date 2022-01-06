توقعت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تساقطا للثلوج ابتداء من مساء اليوم إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، على المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها الـ 800 متر وعلى المرتفعات الواقعة بوسط البلاد التي يزيد ارتفاعهاعن 1000 متر.

وأوضحت النشرية، أن الولايات المعنية بتساقط هذه الثلوج هي بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، وتيزي وزو، البويرة، عين الدفلى، الأغواط، تيارت، الجلفة وتيسمسيلت.

وأضافت النشرية الخاصة إن سمك الثلوج سيتراوح على المرتفعات الواقعة بالولايات الشرقية بين 15 و20 سم بينما سيكون بين 10 و15 سم على مرتفعات وسط البلاد

وموازاة مع هذه الثلوج ستشهد عدة ولايات تساقط أمطار غزيرة بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة بحيث ستتراوح كميتها بين 20و 40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا، وتخص ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج. كما تخص هذه الأمطار أيضا ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البيض والنعامة.