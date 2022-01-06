كشف سعيد سعيود والي وهران عن تحضير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 لدفتر شروط وإطلاق ست صفقات عمومية دولية تتعلق خاصة بحفلي افتتاح واختتام الألعاب في جوان القادم.

وأكد الوالي في اجتماع مع المنتخبين الجدد والمديريات المعنية بأن إطلاق الصفقات يسمح بربح الوقت لتحضير جيد للحفلين بالنظر لأهميتهما في نجاح الألعاب على غرار كل التظاهرات الدولية المنظمة.

واستغل الاجتماع لتقديم مقترحات من طرف المجالس البلدية المعنية بالألعاب على غرار وهران وبير الجير وعين الترك وأرزيو والسانية التي تمر عبرها وفود 26 دولة مشاركة في الألعاب وكذا مكان تواجد المنشآت الرياضية المخصصة لمختلف الرياضات المدرجة ضمن المنافسة الرسمية.

وقدم رؤساء البلديات الجدد بطاقات فنية حول أشغال تهيئة مستعجلة لتتكفل الولاية بتخصيص الأغلفة المالية خصيصا للتظاهرة المنتظرة.