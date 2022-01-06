ترأس وزير النقل عيسى بكاي اليوم الخميس، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري "GATMA" والمدراء العامين للشركات الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط "CNAN NORD" و "CNAN MED" و الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع واللوجيستيك "LOGITRANS".

وحسب بيان لوزارة النقل، خصص الاجتماع لدراسة وتحضير فتح الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا في أقرب الآجال، نظرا لأهميته في تكثيف ورفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير على ضرورة مراعاة كل الجوانب التنظيمية واللوجيستية وتخصيص جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية نظرا للطلب المسجل من طرف المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ولوج هذه السوق الواعدة.

كما دعا الوزير إلى العمل والتنسيق بين جميع المؤسسات القطاعية المختصة في مجال النقل، والاعتماد على خبرتها وعلاقاتها لاستقطاب المتعاملين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى موريتانيا ومختلف دول غرب إفريقيا عن طريق توفير قواعد لوجيستية، ووسائل نقل وخدمات في المستوى لضمان الجدوى الاقتصادية والديمومة، ما سيساهم دون شك في إرساء ديناميكية اقتصادية بين البلدين ومع باقي دول الجوار الإفريقي.