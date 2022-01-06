استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدواللاي ديوب، الذي حمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، مرفوقا بوفد من المسؤولين الماليين.

وحسب ما جاء في بيان على الموقع اللكتروني للرئاسة، فقد سمح اللقاء بإطلاع الرئيس على الحلول المطروحة، في الساحة المالية، للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد رئيس الجمهورية للمبعوث الشخصي لرئيس المرحلة الانتقالية في مالي، استعداد الجزائر الدائم لمرافقة الأشقاء الماليين، في مسار استتباب الأمن والسلم، ودعم العملية الديمقراطية.

كما حضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.