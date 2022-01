Le président Tebboune a reçu aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères et de la coopération financière internationale Abdoulaye Diop, qui a porté un message du président de la transition au Mali, accompagné d’une délégation de responsables financiers.



Selon le communiqué du site de la présidence, la réunion a permis au président d’être informé des solutions proposées dans le domaine financier pour sortir de la crise actuelle.



Le président a assuré l’envoyé personnel du président de la phase de transition du Mali de la disponibilité permanente de l’Algérie à accompagner les frères maliens sur le chemin de la paix et de la sécurité et à soutenir le processus démocratique.



Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et le directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, ont également assisté à la réunion.