شهد حي عدل ببلدية مسرغين في ولاية وهران، اليوم الخميس، حادثا أليما تمثل في سقوط امرأة من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية "في حدود الساعة 11 سا و48 دقيقة صباحا من يوم الخميس 06 جانفي 2022 تدخلت وحدة القطاع لمسرغين على مستوى حي عدل بلدية مسرغين دائرة بوتليليس من أجل حادث تمثل في سقوط امرأة من الطابق الرابع".

وأضاف البيان "مباشرة بعد تلقينا لنداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين المكان أين تم تسجيل وللأسف الشديد وفاة الضحية البالغة من العمر حوالي 52 سنة متعددة الإصابات ومتوفية في عين المكان تم تحولها نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو".