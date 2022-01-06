يبدو أن القلب النابض للمنتخب الوطني سفيان فغولي معجب كثيرا بطريقة لعب ابن مدينة سطيف آدم زرقان.

ونشر لاعب غلطة سراي التركي، اليوم الخميس، صورة له رفقة صاحب 22 عاما خلال تدريبات "الخضر" في العاصمة القطرية الدوحة وكتب "موهبة جزائرية".

وكان خريج أكاديمية بارادو قد شارك أساسيا في مقابلة غانا الودية، أمس الأربعاء، وقدم مستوى مقبول في وسط الميدان الاسترجاعي رفقة رامز زروقي في خطة 4-2-3-1 التي اعتمد عليها الناخب الوطني، جمال بلماضي.

يذكر أن فغولي لم يشارك في المواجهة بسبب الإصابة التي قد تبعده عن المواجهة الأولى في "الكان"، كما سيغيب متوسط ميدان ميلان اسماعيل بن ناصر بسبب العقوبة ما يرجح فرضية مشاركة زرقان أساسيا في مقابلة سيراليون الثلاثاء المقبل بمدينة دوالا الكاميرونية.