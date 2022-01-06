أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، التكفل بحالة العريف الأول المتقاعد فراحتية كمال إثر تدهور حالته الصحية.

وجاء في منشور لذات الوزارة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك": "بعد اطلاعه على الوضعية الصحية الحرجة للعسكري المتقاعد العريف الأول فراحتية كمال، أسدى الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعليمات للمصالح المختصة قصد التكفل الفوري بحالته".

واضاف نفس البيان " تم تحويل المعني إلى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، حيث أُجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته، وهذا قبل تحويله لاستكمال العلاج خارج الوطن في القريب العاجل".