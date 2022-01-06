أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، اقتناءها حقوق بثّ مباريات المنتخب الوطني طيلة مجريات كأس إفريقيا.

وجاء في بيان لذات المؤسسة "سعيا منها لتقديم خدمة عمومية متواصلة ترقى لتطلعات الجمهور الجزائري تضمن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم طيلة مجريات كاس أمم إفريقيا بالكاميرون بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والنهائي".

وأضاف نفس البيان "ستواكب المؤسسة العمومية الحدث يوميا سواء صور المنافسة من الكاميرون أو من خلال برامج متنوعة عبر مختلف قنواتها".

وتعتبر شبكة "بي إن سبورت" القطرية المالك الحصري لحقوق بث المنافسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يعلن التلفزيون العمومي عن المبلغ الذي دفعه لاقتناء الحقوق ولم يحدد كذلك عدد المقابلات التي سيبثها على الشاشة الصغيرة.