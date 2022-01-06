أعلن نادي أنجيه الفرنسي، اليوم الخميس، ضمه للدولي الجزائري نبيل بن طالب بعقد يمتد إلى غاية سنة 2025.

واعتبر بن طالب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الناشط في الرابطة المحترفة الأولى الفرنسية، انتقاله لأنجيه بمثابة ولادة جديدة لمسيرته الكروية، بعدما مر بفترات صعبة مع نادي شالكه الألماني سواء من الناحية الإدارية أو الإصابات التي توالت في السنوات الأخيرة.

ويتدرب صاحب 27 عاما مع النادي الفرنسي منذ شهر سبتمبر الماضي بعد فسخ عقده مع شالكه، حيث استغل الفرصة لتكثيف عملية التأهيل من الإصابة وليكون جاهزا للمنافسة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

للتذكير، يترأس نادي أنجيه الفرانكو-جزائري سعيد شعبان ويحتل المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بعد إجراء 19 جولة.

ويتواجد في صفوف أنجيه حاليا خريج أكاديمية بارادو فريد الملالي الذي لم يشارك كثيرا هذا الموسم، ولعب له سابقا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، كما انتقل يوسف بلايلي إلى صفوفه بعد العودة من العقوبة غير أنه سرعان ما غادر إلى الترجي التونسي بسبب خلافه مع المدرب.