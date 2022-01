“Afin de fournir un service public continu qui réponde aux attentes du public algérien, l’ENTV assurera la retransmission des matchs de la sélection nationale tout au long de la CAN au Cameroun ainsi que les cérémonies d’ouverture et de clôture » précise un communiqué de l’entreprise.



"l'entreprise publique suivra l’événement au quotidien, que ce soit par des photos au Cameroun ou par divers programmes variés à travers ses différentes chaines" ajoute le communiqué.



Le réseau Bein Sport est le propriétaire exclusif des droits de diffusion des compétitions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La télévision publique n’a pas annoncé le montant des droits ni précisé le nombre de matchs diffusés sur le petit écran.