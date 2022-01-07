يتواصل اليوم الجمعة، تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها الـ 800 متر و1000 متر على المرتفعات الواقعة بوسط البلاد.

وأوضحت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بتساقط هذه الثلوج هي بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة، بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، وتيزي وزو والبويرة. وسيترواح سمك الثلوج بين 15 و20 سم.

وموازاة مع هذه الثلوج سيستمر تساقط الأمطار على عدة ولايات بحيث ستتراوح كميتها بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم محليا، وتخص ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بوعريريج.