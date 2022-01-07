أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الجمعة، أن عدة طرق وطنية وولائية مغلقة أمام حركة المرور أو صعبة المسلك بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها منذ يوم أمس الخميس عدة ولايات من الوطن.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه عبر صفحة "طريقي" على الفايسبوك، أن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى منقطة تيزي نكويلال التابعة إقليميا لبلدية الصحاريج، مغلق في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية تيزي وزو أغلقت الثلوج الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان، والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية عند بلدية إيلليتن. والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية عند قرية مزقن التابعة إداريا لبلدية أيلولة أمالو.

وأغلقت الثلوج المتراكمة بولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى بلدية شلاطة. وفي ولاية ڤالمة أغلقت الثلوج التي تساقطت على المنطقة الطريق الولائي رقم 162 في محوره العابر لمنطقة عين الصفراء بجبل ماونة التابعة لبلدية بن جراح.

وأضاف نفس المصدر أن باقي الطرقات في هذه الولايات مفتوحة أمام حركة المرور، لكن يتعين في نفس الوقت على مستعملي الطريق توخي الحيطة والحذر تفاديا لأي طارئ خلال تنقلهم.