توفي شخص في اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة وقع مساء أمس الخميس على الطريق الرابط بين طريفاوي وحاسي خليفة بولاية الودي.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الوحدة الثانوية بالدبيلة بدعم من وحدة حاسي خليفة، تدخلت مساء الخميس، إثر حادث مرور مميت وفع على مستوى الطريق الرابط بين بلدية طريفاوي وقرية الصحين تمثل في اصطدام عنيف بين شاحنة وسيارة نفعية ذات قمرتين من نوع "سوكون".

وأضاف نفس المصدر أن الحادث خلف حالة وفاة في عين المكان وهو شاب يبلغ من العمر 37 سنة تم نقله جثته إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الصحية بالدبيلة.