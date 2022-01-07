توفي مساء أمس الخميس سائق شاحنة مقطورة دهسا على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب في شطره العابر لولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف عبر صفحتها على الفايسبوك، إن فرقها بمدينة العلمة تدخلت لأجل حادث مرور تسبب في وفاة سائق شاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق السيار-اتجاه العلمة ـ سطيف وبالضبط في منطقة دوار لحمالات التابع إقليميا لبلدية أولاد صابر.

الضحية البالغ من العمر 43 سنة تعرض لحادث دهس من قبل سائق سيارة سياحية عندما توقف بمركبته ونزل لمساعدة صاحب مركبة أخرى في الجهة الأخرى من الطريق تعطلت بسبب نفاذ الوقود. وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ للمستشفى الجامعي لمدينة سطيف بعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى عد المجازفة بأرواحهم لأنه يمنع قطع الطريق السيار سيرا على الأقدام تجنبا لمثل هذه الحوادث الخطيرة، ومضاعفة الاحتياطات الأمنية في مثل هذه الحالات لتحذير مستعملي الطريق.