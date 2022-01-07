ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل توتر الأوضاع في كازاخستان التي أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 82.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، بعد قفزة 1.5 في المائة في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة أيضا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت والخام الأمريكي نحو تسجيل زيادة ستة في المائة في أول أسبوع من العام الجديد، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19. وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.