أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 300.002.021، وإجمالي الوفيات 5.471.856 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 619.654 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.328.252. وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 482.876 وإجمالي إصابات 35.109.286.

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 307.488 وإجمالي إصابات 10.420.863. متبوعة في المرتبة الخامسة بالمكسيك بإجمالي وفيات 299.970 وإجمالي إصابات 4.055.095. والبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات202.904 وإجمالي إصابات 2.318.543.

وجاءت بريطانيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 149.993 وإجمالي إصابات 14.100.303. وإندونيسيا في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 144.116 وإجمالي إصابات 4.264.669، وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 138.474 وإجمالي إصابات 6.975.465. تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.802 وإجمالي إصابات 6.203.046.