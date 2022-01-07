ألقت وزارة الداخلية في كازاخستان القبض على أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الداخلية الكازاخية أن 26 مسلحًا قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن. وأضافت أن 18 مسلحا آخرين أصيبوا، بحسب ما أفادت قناة "خبر 24" التي تديرها الدولة.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، وصول قوات روسية ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة إلى كازاخستان وبدء تنفيذها المهام المنوطة بها.

وتدهور الوضع في مدينة ألما آتا، العاصمة الأولى للجمهورية، في خضم استمرار الاحتجاجات في كازاخستان حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" في البلاد.

واستولى مجهولون في المدينة على عدد من مقار الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التلفزيون والمنشآت التجارية وتدميرها جزئيًا.

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.