يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة نجمه رياض محرز، كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، كأبرز المرشحين للاحتفاظ بلقبه، لكن سيكون عليه الصمود أمام طموحات منتخبات قادمة بقوة للظفر بالكأس الغالية.

ولم ينهزم "محاربو الصحراء" في 34 مباراة متتالية، وهو رقم قياسي لمنتخب إفريقي، حيث بدأ "الخصر" هذه السلسلة المذهلة بالفوز على الطوغو 4-1 في نوفمبر 2018.

وسيتعين على "محاربي الصحراء" من أجل تكرار إنجازهم الأخير في البطولة القارية، أن تخالف الأعراف حيث فشل آخر خمسة أبطال إفريقيين في الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ 16 في تحد كبير أمام رجال المدرب جمال بلماضي.

وحافظ بلماضي على ثقته بمجموعة اللاعبين الفائزة باللقب عام 2019، ليستدعي مجددا لهذه النسخة التي تنطلق منافساتها في الكاميرون بعد غد الأحد، تسعة لاعبين شاركوا كأساسيين في مباراة الفوز باللقب أمام السنغال 1-0 قبل ثلاث سنوات.

ويتمتع المنتخب الوطني بقوة استثنائية على الأجنحة، فلا تعول في هذا المجال على محرز فحسب، بل أيضا على يوسف بلايلي، الذي لا يلعب حاليا في صفوف أي فريق عقب فسخ نادي قطر القطري العقد بينه وبين صاحب هدف الفوز في مرمى المنتخب "العنابي" المضيف 2-1 في نصف نهائي كأس العرب الأخيرة.

وثبتت إصابة بلايلي بفيروس كورونا خلال المعسكر الأخير في قطر، ويأمل بلماضي أن يتعافى لاعب الجناح بسرعة قبل مباراة "الخضر" الافتتاحية في كأس أمم إفريقيا ضد سيراليون، في الـ 11 جانفي الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.