Les chutes de neiges persisteront ce vendredi sur les hauteurs de l'est du pays dépassant les 800 mètres, et celles du centre du pays dépassant les 1000 mètres.

Un bulletin météo émis par l'office national de météorologie, précise que les wilayas concernées par ces neiges sont celles de Bejaïa, Jijel, Bordj Bouariridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaki, Tebessa, Khenchela, Batna, Blida, Tizi Ouzou et Blida, où l'enneigement atteindra des épaisseurs variant de 15 à 20 cm.

Plusieurs wilayas enregistreront aussi des manifestations pluvieuses atteignant des quantités de 20, 40 et jusqu'à 50mm, et qui concerneront principalement les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Anaba, El Taref, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bouariridj.