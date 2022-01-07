أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، "فاف" إمكانية وصول قائد المنتخب النجم رياض محرز إلى الدوحة اليوم للانضمام إلى زملائه في المعسكر التحضيري لكأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس خلية الإعلام للاتحادية صالح باي عبود للإذاعة الوطنية، إن قائد المنتخب رياض محرز يصل إلى الدوحة على الأرجح اليوم إن شاء الله، مضيفا أنه "لن نتكلم كثيرا عن وضعية محرز، لأن الكثيرين يقومون بالتأويل، وإخراج الأمور عن نطاقها الرياضي".

وأشار عبود، إلى أن الناخب الوطني يعرف كل شيء، وهو أدرى بما يصلح لعناصره ولديه الحرية الكاملة لمنح فترة راحة للاعبيه.

