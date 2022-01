Le chef du service pneumologie, Pr Salah Lellou a déclaré ce vendredi que la situation épidémiologique actuelle dans le pays était préoccupante, en raison du variant Delta toujours dominant en Algérie.



Le professeur a précisé dans une déclaration à Radio Sétif que le pays se trouvait dans la même situation que la troisième vague de cas nécessitant des hospitalisations et des réanimations, avec une augmentation des cas en deux semaines de 3000 à 4000 cas.



Le spécialiste a dit craindre une saturation des hôpitaux, et ce malgré une bonne stratégie du ministère pour contrôler la situation mais il ajoute que les jeunes sont le groupe le plus vulnérable parce qu'ils ne sont pas vaccinés.



Il a demandé dans ce contexte à la nécessité de se faire vacciner ces jours-ci avant d’atteindre le pic afin de briser la vague avant la catastrophe, s’interrogeant sur les raisons qui pousse les Algériens à attendre jusqu’au pic et la période de saturation pour ensuite se faire vacciner, ajoutant que selon ses estimations, les chiffres vont continuer d’augmenter, et seuls les cas signalés sont enregistrés, mais qu’en raison de manques il y des cas qui sont peut-être non déclarés et non enregistrés. Le pic sera atteint fin de janvier, puis les chiffres commenceront à diminuer graduellement.