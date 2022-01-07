أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن عودة السفير الجزائري عنتر داود، إلى باريس، إيجابية للغاية، معبرا عن سعادته بالقرار الذي سيُتيح ذلك استمرار العمل المشترك بين البلدين.

وقال لورديان لـقناة "BFMTV" الفرنسية: لقد واجهنا بعض سوء التفاهم مع الجزائريين في الأشهر الأخيرة، هناك دائمًا صعوبات في وقت أو آخر لكننا تمكنا دائمًا من حلها.

وأضاف لودريان خلال لقائي بالرئيس تبون يوم 8 ديسمبر الماضي، أكدت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إعادة إطلاق الشراكة مع الجزائر، بالنظر إلى تاريخ البلدين المشترك رغم التعقيد والمعاناة، والذي يستدعي استئناف مسار النقاش والحوار.

وطيلة ثلاثة أشهر، توترت العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعـد تصريحات إيمانويل ماكرون المستفزة اتجاه الجزائر وتشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.