La Fédération Algérienne de Football (FAF) a évoqué la possibilité de l’arrivée du capitaine des verts Ryad Mahrez à Doha aujourd’hui pour rejoindre ses coéquipiers au stage de préparation de la CAN.



Le chargé de communication de la fédération Salah Bey Aboud a déclaré à la radio nationale que le capitaine de la sélection, Ryad Mahrez arrivera probablement à Doha aujourd’hui, si Dieu le veut, “nous n’évoquerons pas beaucoup Mahrez parce beaucoup se livrent à des suppositions, et sortent la question du contexte sportif” a-t-il ajouté.

Aboud a indiqué que le sélectionneur national sait ce qui est bon pour ses joueurs et à la pleine liberté de leur donner des périodes de repos.