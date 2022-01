L'équipe nationale de football entamera la compétition africaine au Cameroun, menée par son capitaine Ryad Mahrez, comme une des sélections favorites du tournoi, pour essayer de garder son titre de champion face à de puissantes équipes déterminées à remporter le précieux trophée.

On ne manquera pas de rappeler que les "guerriers du désert " demeurent invaincus lors des 34 dernières rencontres. Une série de victoires que les "verts" ont enchaînés depuis leur rencontre face au Togo en novembre 2018.

Notre équipe nationale devra en effet rester concentrée pour garder son précieux sacre, en essayant de défaire la chronique des 5 derniers champions d'Afrique qui n'ont pas réussi à remporter le titre à deux reprises d'affilée, et n'ont même pas réussi à dépasser le tour des 16ème de finale la deuxième fois.

Belmadi garde pour sa part sa pleine confiance dans le groupe vainqueur du trophée en 2019, en réitérant son invitation pour cette édition, à 9 des joueurs titulaires lors de la finale de 2019 face au Sénégal 3 ans auparavant.

L'équipe nationale possède en sa faveur en effet, des ailiers d'exception, et ne comptera pas seulement sur l'excellent Ryad Mahrez, mais aussi sur Youcef Belaili, qui reste pour l'instant sans équipe depuis sa rupture du contrat avec l'équipe Qatarie du " Qatar sport club" , et qui malgré sa contamination au covid-19 lors du dernier stage de préparation au Qatar, demeure une des cartes maîtresse de Belmadi. Le coach qui espère que ce dernier reprendra ses forces au plus vite en vue d'une titularisation prochaine face au Sierra Leon le 11 janvier prochain, pour le compte des matchs de poule du groupe 5, qui réunira entre autres les équipes de la côte d'ivoire et de la Guinée Équatoriale.