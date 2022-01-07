شهدت ليلة الخميس إلى الجمعة عديد المحاور الجبلية بولاية باتنة صعوبة في حركة السير بسبب تشكل طبقة من الجليد وبعض الثلوج عليها، حسب ما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر وفق المصدر بالمرتفعات المتواجدة على الطريق الوطني رقم 31 بالمكان المسمى ثنية بعلي والطريق الولائي رقم 172 المؤدي إلى بلدية إيشمول والطريق الوطني 87 بمنطقتي ثنية الرصاص وقرزة إلى جانب الطريق الوطني رقم 77 بمنطقة نافلة.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية وفق المصدر منذ بداية سهرة أمس الخميس وإلى غاية صبيحة اليوم الجمعة إلى هذه المناطق المعروفة بتشكل الجليد وتراكم الثلوج لتسهيل حركة السير عليها.

وقام عناصر الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية لدائرتي آريس ومنعة بتقديم يد المساعدة لبعض المركبات العالقة خاصة بمناطق عين الطين وثنية الرصاص وقرزة يضيف المصدر.

ووجهت مصالح الحماية المدنية نداء لمستعملي المحاور الجبلية عبر الولاية لتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف.