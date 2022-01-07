أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أمس بميناء وهران على استلام معدات طبية تشمل مولدات ومكثفات أوكسجين وغيرها لفائدة مستشفيين بولاية أدرار.

ويتعلق الأمر بمولد أوكسجين و45 مكثف أوكسجين إضافة إلى آلة خاصة بتعبئة هذه المادة الحيوية في قارورات حيث اقتنتها ولاية أدرار من تركيا، وفقا لما صرحت به السيدة بن حبيلس للصحافة خلال عملية تسليم هذه المعدات.

وتدخل هذه العملية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الهلال الأحمر الجزائري في المساهمة بجانب السلطات العمومية في مكافحة جائحة كورونا وقد جاءت بتمويل مالي من ولاية أدرار لصالح مستشفيين وتمت عن طريق الهلال الأحمر الذي قام بكافة الإجراءات، استنادا لذات المسؤولة.

وذكرت المتحدثة بأن الهلال الأحمر الجزائري سبق وأن أشرف على حوالي 35 عملية أخرى عبر الوطن منذ بداية الموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 وتتعلق أساسا باقتناء معدات خاصة بتوفير الأكسجين في المستشفيات قامت بها السلطات المحلية أو عديد الهيئات والجمعيات المحلية أو متعاملين اقتصاديين.

كما أكدت أن الهلال الأحمر الجزائري قام بتكثيف العمليات التحسيسية خاصة منذ دخول الموجة الثالثة للجائحة حيث انخرط بكافة إطاراته ومتطوعيه في توعية المواطنين بأهمية التلقيح واحترام الإجراءات الوقائية، كما فتح كافة مقراته على المستوى الوطني للمساهمة في عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالتنسيق مع السلطات الصحية.

ونظم الهلال الأحمر الجزائري مبادرات لتلقيح المواطنين في المناطق الريفية، يضيف نفس المصدر، فضلا عن عمليات تلقيح في البيوت لفائدة الأشخاص المسنين والمرضى والقاطنين في المناطق النائية.

وأعطت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس في الأخير إشارة انطلاق الشاحنة المحملة بالتجهيزات الصحية من ميناء وهران نحو ولاية أدرار.