تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة من حجز ما يقارب نصف كلغ من مسحوق مهلوس أبيض يروج على أنه كوكايين مع توقيف شخصين مشتبه فيهما حسبما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن حيثيات القضية تعود إلى عمل استعلامي دقيق مكن من التوصل إلى أن شخصين يقومان بنشاط مشبوه بمدينة الخروب ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية توقيفهما ثم تفتيش مسكنيهما حيث تم ضبط وحجز كمية تقارب نصف كلغ من مسحوق مهلوس أبيض يروج على أساس أنه مادة الكوكايين موزعة على أكياس مع ملعقة صغيرة مخصصة للتوضيب بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

وأضاف ذات المصدر بأنه من خلال مباشرة الإجراءات القانونية تم عرض كمية من المسحوق على الخبرة العلمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة حيث أكدت الخبرة أن المسحوق عبارة عن دواء ذو خصائص مؤثرة عقلية.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين اللذين يبلغان من العمر 21 و25 سنة عن جرم "حيازة وتخزين المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي" قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.