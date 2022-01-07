يتصدر الثنائي رياض محرز ولخضر بلومي ترتيب هدافي المنتخب الجزائري في مشاركات "الخضر" الـ18 في نهائيات كأس افريقيا للأمم بتسجيلهما لـ6 أهداف لكل واحد، وذلك منذ أول مشاركة للجزائر في المنافسة القارية سنة 1968 بإثيوبيا الى غاية 2019 بمصر التي عرفت تتويج أشبال المدرب جمال بلماضي باللقب الثاني في تاريخ الكرة الجزائرية.

وجاءت الأهداف الستة التي وقعها المهاجم الحالي لمانشستر سيتي الانجليزي، خلال ثلاث طبعات قارية (2015، 2017 و2019)، كما سيكون بإمكانه رفع حصيلته التهديفية في النسخة 33 المقررة بالكاميرون، فيما توقفت حصيلة لخضر بلومي، الذي أنهى مسيرته الكروية قبل ثلاثة عقود، بـ6 أهداف والتي أحرزها في الطبعات التالية: 1980، 1984 و1988.

ويأتي بعد هذين النجمين، الهداف الأسبق للمنتخب الوطني، جمال مناد، صاحب الـ5 أهداف في النهائيات الإفريقية، أربعة منها سجلت خلال طبعة 1990 التي جرت بأرض الوطن وتوجت بها الجزائر.

ويأتي بعدهما، بأربعة أهداف كل من نجم بورتو البرتغالي، رابح ماجر، والهداف الحالي للمنتخب الوطني والمهاجم الحالي لأولمبيك ليون الفرنسي، إسلام سليماني، الذي يتواجد أمام فرصة سانحة لرفع رصيده التهديفي من خلال مشاركته في نهائيات الكاميرون.

من جهته، يعد الراحل احسن لالماس، اللاعب الجزائري الوحيد الذي سجل ثلاثية في مباراة واحدة خلال نهائيات "الكان" على حساب أوغندا (4-0) في أول مشاركة للجزائر (كأس إفريقيا-1968 بإثيوبيا).

ويتقاسم مع "أسطورة" شباب بلوزداد، المركز السادس لهدافي "الخضر" خلال النهائيات الإفريقية، كل من صالح عصاد، تاج بن سحاولة، دزيري بلال، جمال عماني الذي وقع ثلاثة أهداف في "كان-1990"، إضافة إلى لاعب نابولي آدم وناس، الموقع على ثلاثية في النهائيات الإفريقية الأخيرة، والمعني بالمشاركة في الطبعة القادمة.

وفي المجموع، يوجد 49 لاعبا جزائريا سجلوا 92 هدفا في 73 لقاء خلال مشاركاتهم في كأس إفريقيا للأمم, فضلا عن ثلاثة أهداف أخرى سجلها لاعبو الفرق المنافسة ضد مرماهم.

وفي نهائيات نسخة 2021، تتواجد الجزائر في المجموعة الخامسة، رفقة سيراليون، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.