Riyad Mahrez et Lakhdar Beloumi sont en tête de lice du classement des meilleurs buteurs dans les 18 participations de l’Algérie aux finales de la coupe d’Afrique des nations, depuis la première participation de l’Algérie à cette compétition africaine en 1968 en Ethiopie jusqu’à 2019 en Egypte, avec 6 buts chacun.

L’attaquant de Manchester City a inscrit ses six buts lors des trois éditions de la CAN en 2015, 2017 et en 2019 et pourrait augmenter son palmarès à la 33ème édition de la CAN prévue au Cemeroun, alors que Beloumi avait fini sa carrière footballistique avec 6 buts lors des éditions de cette coupe en 1980, 1984 et 1988.

Djamel Menad vient après ces deux stars en qualité de meilleur buteur à la CAN, avec 5 buts dans les finales de cette compétition africaine, dont quatre en 1990 en Algérie et remportée par la sélection algérienne.

La star du club de Porto, Rabah Madjer ainsi que l’attaquant actuel de l’EN et attaquant de l’Olympique de Lyon, Islam Slimani, les suit dans le classement avec quatre buts.

Après vient le tour du défunt Ahcen Lalmas, le seul joueur qui a inscrit trois buts dans un seul match lors des finales de la CAN, face à l’Ouganda, lors de la première participation des « Verts » à la Coupe d’Afrique des Nations en 1968 en Ethiopie.

En sixième position on retrouve Salah Assad, Ben Saoula, Dziri et Amani qui ont inscrit 3 buts à la CAN 1990, en plus du joueur de Naples Adam Ounas, qui a inscrit 3 buts à la dernière coupe d’Afrique et qui participera aussi à sa prochaine édition.

Au total, on recense 49 joueurs algériens ayant inscrit 92 buts dans 73 matchs à la CAN, en plus de trois autres buts ayant été inscrits contre leurs camps par des joueurs d’équipes adverses.