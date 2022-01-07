انتشرت قوات بريطانية في مستشفيات في لندن التي تكافح للتعامل مع نقص "استثنائي" في الموظفين، وسط زيادة كبيرة بمصابي المتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية –وفق سكاي نيوز- إنها سترسل حوالي 40 طبيبا عسكريا و160 من أفراد الخدمة العامة لسد النقص في موظفي الرعاية، وفق "أسوشيتد برس".

وتعاني الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا من نقص كبير في الموظفين الذين يعانون إما من المرض أو في عزلة ذاتية وسط الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة.

ويسلط الانتشار العسكري الضوء على تأثير الجائحة، التي أصابت ما يقرب من 180 ألف شخص، الخميس، وحده، في البلاد على الخدمات الصحية في بريطانيا، ما أجبر العديد من العمال والموظفين على البقاء في منازلهم.