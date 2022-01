Cinquante-cinq (55) journalistes et professionnels des médias ont été tués dans le monde en 2021, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Dans un communiqué rendu public jeudi, l’institution onusienne a précisé que "les deux tiers des meurtres ont eu lieu dans des pays exempts de conflits armés, ce qui montre les risques et dangers persistants encourus par les journalistes dans leur travail quotidien de par le monde".

Le communiqué de l'UNESCO indique que "55 journalistes ont été tués en 2021, alors que la majorité des décès a eu lieu dans deux régions seulement: en Asie-Pacifique, avec 23 meurtres, et en Amérique latine et les Caraïbes, avec 14 meurtres".

"L’impunité pour les crimes perpétrés contre des journalistes au cours des dix dernières années, demeure alarmante et généralisée (...) les données de l’UNESCO montrent que 87% des meurtres de journalistes survenus depuis 2006 ne sont toujours pas résolus", explique l’organisation onusienne.

L'agence des Nations Unies chargée de garantir la liberté d’expression et la sécurité des journalistes dans le monde entier, a appelé les autorités compétentes à mener des investigations approfondies sur les crimes commis contre les journalistes.

L’UNESCO a fait observer également que "les journalistes continuent également d’être victimes d’emprisonnement, d’agressions physiques, d’intimidations et de harcèlement, notamment lorsqu’ils couvrent des manifestations".

Elle a précisé, par ailleurs, que dans une proportion alarmante, les femmes journalistes sont confrontées au harcèlement en ligne. Selon un rapport publié par l’agence onusienne en avril dernier, près des trois quarts d’entre elles ont déjà subi des violences en ligne liées à leur travail.