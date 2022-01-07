أعلنت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن استمرار تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية متبوعة بتساقط حبات البرد في عدة ولايات من شرق الوطن إلى غاية يوم غد السبت.

وحسب النشرية، ستخص هذه الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة وسطيف حيث ستتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم إلى غاية يوم غد السبت في الساعة التاسعة صباحا.

كما ستخص الأمطار ولايات عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة حيث ستتراوح كمياتها ما بين 30 و50 ملم مع هبوب رياح قوية في شكل عواصف طوال صلاحية النشرية التي تمتد إلى غاية يوم غد السبت في الساعة السادسة مساء.