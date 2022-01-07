أجريت، اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 12 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي عرفت ارتقاء شباب قسنطينة إلى المرتبة الثانية مستفيدا من تعثر الملاحقين.

وفي قمة الجولة، واصلت شبيبة القبائل استفاقتها محققة الفوز على شبحها الأسود في المواسم الأخيرة شباب بلوزداد بنتيجة هدف مقابل صفر على ملعب 20 أوت في العاصمة.

وسجل الهدف الوحيد لـ"الكناري" في شباك الرائد ماسينيسا نزلة في الدقيقة 55، حيث ارتقى القبائليون إلى المركز الثامن بـ17 نقطة، فيما يبقى الشباب البلوزدادي متصدرا بـ24 نقطة.

وكان شباب قسنطينة أكبر المستفيدين من مقابلات اليوم، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على شبيبة الساورة بهدف وحيد سجله حمزة بلحول في الدقيقة 68.

وبات "السنافر" في الوصافة برصيد 23 نقطة متخلفين بنقطة وحيدة فقط عن الرائد، ما يجعل أبناء مدينة الجسور المعلقة من بين المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

من جهة أخرى، حقق أمل الأربعاء مفاجئة كبيرة عقب إطاحته بالوصيف السابق نادي بارادو بهدفين مقابل هدف على ملعب الدار البيضاء في العاصمة.

افتتح الهداف نذير بن بوعلي التسجيل لأبناء الأكاديمية في الدقيقة الأولى من المواجهة قبل أن يعدل بومدين فريفر النتيجة لـ"الزرقاء" في الدقيقة 56، ثن يقضي بعدها بوبكر كسيلي على العاصميين في الوقت بدل الضائع.

وتعتبر هذه الهزيمة الأولى لأشبال شريف الوزاني بعد خمسة انتصارات متتالية، حيث تقهقر الفريق للمركز الثالث بـ21 نقطة، فيما تنفس أمل الأربعاء قليلا وبات في المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 11 نقطة.

رابع مقابلة لنهار اليوم احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي في العاصمة، وعرفت تضييع مولودية الجزائر فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من المتصدر بعدما اكتفى بالتعادل أمام اتحاد بسكرة، المتراجع في الفترة الأخيرة.

وكادت الأمور أن تكون أسوأ للعاصميين الذي تأخروا في النتيجة بهدف سجله نوفل غسيري للضيوف في الدقيقة 66، غير أن صاحب الخبرة عبد الرحمان حشود عدد النتيجة لـ"الشناوة" في الدقيقة 82.

وتحتل المولودية المركز الرابع مناصفة مع شبيبة الساورة برصيد 20 نقطة، فيما يبقى أبناء الجنوب في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

النتائج:

الجمعة:

نادي بارادو - أمل الاربعاء (1-2)

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل (0-1)

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة (1-0)

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة (1-1)

مولودية وهران - أولمبي الشلف (1-0)

السبت:

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر

أولمبي المدية - نصر حسين داي

نجم مقرة - هلال شلغوم العيد

سريع غليزان - وفاق سطيف

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 24 12

2. شباب قسنطينة 23 11

3. نادي بارادو 21 9

4. شبيبة الساورة 20 11

--. مولودية الجزائر 20 11

6. وفاق سطيف 19 11

7. اتحاد بسكرة 18 11

8. شبيبة القبائل 17 10

9. اتحاد الجزائر 15 10

10. أولمبي المدية 14 11

11. أمل الأربعاء 11 12

--. مولودية وهران 11 12

13. أولمبي الشلف 10 11

--. نصر حسين داي 10 11

15. سريع غليزان 9 10

--.هلال شلغوم العيد 9 11

17. نجم مقرة 7 11

18. وداد تلمسان 6 11.