خلف انفجار للغاز، اليوم الجمعة، بحي بوجلبانة في خنشلة، جريحا وحدث وأضرار كبيرة في المنزل والمنازل المجاورة له، فيما نجا 5 أشخاص لحسن الحظ كانوا خارج المسكن حين وقوع الحادث.

مصدرنا أكد أن الشخص المصاب بحروق يكون قد أراد إنارة المطبخ دون أن يحس بوجود تسرب للغاز ليحدث انفجار به امتدت آثاره إلى كل الغرف وانهارت جدران بعضها وتطايرت أبواب الغرف وامتد أثر الانفجار إلى السكنات المجاورة للمنزل المتضرر، ليهرع كل السكان إلى خارج سكناتهم معتقدين أن زلزالا وقع في المنطقة، ليتم تدخل المارة القريبون من موقع الحادث ليسعفوا الشخص المصاب بحروق بليغة ونقله إلى مصلحة الاستعجالات، وصلت مصالح الحماية المدنية بعدها وأخمدت النيران المشتعلة في الأثاث، وطوق عناصر الشرطة المكان، فيما تم فتح تحقيق في سبب الحادث.