Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'Est du pays jusqu'à samedi, selon un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis vendredi par l'Office national de la météorologie (ONM).

Ainsi, les wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Constantine, Mila et Sétif sont concernées par ces pluies dont les quantités estimées varieront entre 20 et 40 mm jusqu’au samedi à 09h00.

Ces averses toucheront également les wilayas d'Annaba, El Tarf, Souk Ahras et Guelma où les quantités estimées oscilleront entre 30 et 50 mm, avec rafales de vent sous orages, durant la validité de ce BMS, en cours jusqu’au samedi à 18h00.