Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie a dénoncé aujourd’hui ce qu’il a qualifié d’atteinte flagrante à la liberté de réunion, après avoir reçu une mise en demeure du ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le RCD a affirmé avoir tenu une réunion le 24 décembre 2021 au niveau de son siège national, dans le cadre de la série de réunions de préparation d’un ensemble d’organisations, de partis politiques et de plusieurs personnalités actives au sein de la société civile, dont des avocats, journalistes et militants, pour la mise en place d’un front contre ce qu’il a qualifié de « répression exercée par le pouvoir contre des voix qui lui sont opposées et pour la défense des libertés».

Le RCD ajoute, dans le même communiqué, qu’il a reçu une mise en demeure mercredi dernier de la part du ministère de l’Intérieur et que son bureau exécutif annonce son entière et inconditionnelle solidarité avec les militants et la direction et considère cette procédure d’atteinte flagrante à la liberté de réunion garantie par la constitution aux partis politiques.