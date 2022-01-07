حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة الدور الحاسم الخاص بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحسب ما نقلت "بي إن سبورت" فإن "الكاف" اختار تاريخ 22 جانفي الحالي لإجراء القرعة في الكاميرون على هامش كأس الأمم الإفريقية.

ويشارك في القرعة 10 منتخبات تأهلت بعد تجاوزها دور المجموعات الذي أجري السنة الماضية، حيث سيتم توزيعها على قسمين بأخذ التصنيف الشهري لـ"فيفا" في الاعتبار.

وحسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بشهر ديسمبر فإن السنغال، المغرب، الجزائر، تونس ونيجريا سيتواجدون في التصنيف الأول، فيما يحتوي التصنيف الثاني على مصر، غانا، الكاميرون، مالي والكونغو الديمقراطية.

وسيواجه كل منتخب من التصنيف الأول منتخبا آخر من التصنيف الثاني ذهابا وإيابا شهر مارس القادم من أجل التعرف على 5 منتخبات ستمثل القارة في المونديال، مع التذكير أن الخماسي الأول يمتلك أفضلية طفيفة عندما يستقبل مقابلة العودة على أرضه.