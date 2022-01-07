رشح نجم المنتخب النيجيري السابق إيمانويل أمونيكي، الفائز مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا عام 1994، المنتخب الجزائري للمحافظة على لقبه القاري في البطولة الإفريقية مرجحا أن تكون هذه النسخة أقوى من سابقتها التي أقيمت في مصر عام 2019 .



و أكد نجم المنتخب النيجيري السابق، في تصريح صحفي اليوم، أنه يتوقع ارتفاعا في المستوى الفني للمنافسة مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة 24 منتخبا.

و لفت للمشاركة الأولى لمنتخبات في هذا المحفل القاري على غرار غامبيا وجزر القمر، ما يدل على أن كرة القدم الإفريقية في تطور متواصل.



وأعرب المدرب الفني السابق لمنتخب تنزانيا عن اعتقاده بأنه من الصعب التكهن بمن سيفوز باللقب نظرا لوجود العديد من الفرق القوية، مشيرا إلى أن المنتخب الجزائري هو الأقرب للفوز باللقب مجددا، بجانب ترشيحه لمنتخب السنغال الذي يعد من بين المنتخبات الكبيرة فضلا عن منتخب البلد المضيف الكاميرون ومنتخبات مصر ونيجيريا والمغرب وتونس.